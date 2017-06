UBI Banca: nasce "Trust in Life"

UBI Banca

(Teleborsa) -, ovvero il primo trust di un istituto di credito italiano in attuazione della Legge sul Dopo di Noi.Iniziativa messa a punto nel contesto del progetto di partnership "Durante e dopo di noi". Un protocollo d’intesa che vedeinsieme ad(Associazione di genitori, familiari e amici di persone con disabilità che opera da oltre 50 anni presente sull'intero territorio nazionale) e al(la più grande rete di imprese sociali in Italia).e all'attenzione di operatori e famiglie sia il periodo in cui le persone con disabilità sono ancora affiancate dai genitori, sia quello in cui questo affiancamento viene sostituito da strutture che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.Il progetto: da una parte il, a sostegno delle persone affette da disabilità realizzato da Anffas e CGM al termine di un percorso di co-progettazione tra i beneficiari, le famiglie e gli operatori del Terzo Settore; dall'altra ilmultibeneficiario predisposto da UBI Trustee per gestire le risorse economico-finanziarie e immobiliari integrandole con i patrimoni familiari/personali, grazie al supporto di UBI Comunità.E così, a supporto del progetto, viene lanciato unper un ristretto numero di iniziative candidate da soggetti del Terzo Settore appartenenti alla rete Anffas e GCM, dove cinque progetti selezionati verranno sostenuti da UBI Banca che rinuncerà ad una quota parte dei propri ricavi relativi alla nuova carta di credito Hybrid."Il Trustee è l'ente gestore che gestisce i trust previsti dalla legge 112. Il trust è un insieme di beni segregati che non ha personalità giuridica e che deve operare attraverso un qualche soggetto che realmente operi fisicamente. Quindi il Trustee, non solo nella legge 112, in generale è il fornitore dei servizi di trust pur essendo un qualche cosa separato dal trust stesso. Nel nostro caso UBI Trustee è una società del gruppo UBI che come oggetto sociale e mission ha la costituzione e gestione di trust"."Prima di tutto il Trust è normalmente usato per supportare persone minori o disabili già anche prima della legge 112. In precedenza il Trust (istituto del sistema giuridico anglosassone di common law per regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale, come protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali, successioni, n.d.r.) veniva segregato in un patrimonio e messo al servizio del beneficiario appunto del trust, ma questa era una valenza totalmente privatistica. Con la legge 112 e con l’accordo di collaborazione che è stato fatto con Anffas Onlus e Gruppo Cooperativo CGM in realtà si è fatto un passo avanti che ha incentivato e quasi aperto nuovi orizzonti. Perché il trust è un patrimonio tipicamente segregato e quindi il trustee aveva il compito di “gestire” questi soldi, questi beni e supportare le esigenze del disabile, ma attraverso l’intervento di più soggetti. Con la legge 112, all'interno di un unico progetto emerge sia il capitale ma anche le capacità di fornire effettivamente i servizi. Per cui Anffas e CGM, che già prima della legge fornivano servizi essenziali ai disabili, sostanzialmente trovano nell'ambito del progetto di trust UBI, l’inquadramento, il contenitore nel quale proteggere i beni del beneficiario, vincolare questi beni a favore dei singoli beneficiari disabili e nello stesso tempo consentono al trustee di erogare dei servizi con una verifica della qualità perché al suo interno ha figure di expertise vocate e dedicate per questa attività"."La differenza è che il progetto Trust in Life esiste. Non c’è nulla di simile oggi in Italia, proprio perché è il primo progetto di trust veicolato e impostato secondo la legge 112. La prima differenza è, quindi, che non ci sono accordi di collaborazione o strutture similari in questo momento in Italia, anche perché la Legge è del giugno 2016. L’altra differenza è che da un lato il patrimonio viene vincolato nell'ambito di una struttura con un grado di solidità bancario, con un’entità destinata a durare nel tempo e supportare negli anni il patrimonio e il progetto di vita di questi disabili; dall'altro lato, ci sono le competenze che da anni si dedicano a supportare e assistere i disabili messe tutte a fattor comune e integrate modularmente"."UBI-Trustee aveva già sviluppato questo filone di bisogno già dal 2006, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano. Avevamo progettato e costituito il trust di caring e di self caring, ossia a favore di persone anziane senza parenti che hanno un patrimonio e che hanno bisogno di tutelarsi reciprocamente in modo che questo patrimonio venga vincolato in maniera certa e sicura a garantire la loro qualità della vita. In questo caso il presupposto è che ci fosse disponibilità finanziaria, quindi persone con un patrimonio senza soggetti che potessero prendersi cura di loro, quando avessero perso la propria autonomia. Ad ogni modo UBI aveva già prima di questo progetto dei trust utilizzati a supporto di persone disabili che si confrontavano con l’amministratore di sostegno o del tutore, oppure a supporto della qualità della vita di persone anziane"."Esaminando questa norma, e lo dico come una scoperta che abbiamo fatto noi stessi nei tavoli di lavoro assieme ad Anfas e CGM, la conclusione è che la Legge 112 ci ha incentivato a metterci insieme. Dai tavoli di lavoro è emerso, infatti, che ciascuno da solo già faceva autonomamente la propria parte affrontando da solo le inevitabili problematiche che si presentavano, ma che ora, insieme, ognuno risolve all'altro una problematica che prima era irrisolvibile. Le associazioni a tutela dei disabili avevano un grandissimo problema di come dedicare il bene, cioè una famiglia voleva dedicare un bene sul “Dopo di loro” a tutela del proprio caro, ma non sapeva come fare perché non c’erano strumenti giuridici. Infatti, se lo donava al soggetto disabile, questo comunque era gestito da terzi; se lo donava all'associazione, al di là che fosse un problema, non aveva la sicurezza che quella associazione in seguito “assicurasse i desiderata”. Quindi, il fatto di aver creato questo contenitore dedicato a loro, ha risolto un problema Che fino ad ora si era rivelato insormontabile. Dal nostro punto di vista, invece, pur avendo nei trust, che già esistevano prima, la capacità finanziaria, avevamo il grosso problema di identificare i fornitori di servizi di qualità, perché a quel punto dovevamo andare sulle entità private, diciamo sostanzialmente assistenziali ma con una problematica di qualità del servizio di verifica. Il solo fatto di averci messo assieme ha permesso e probabilmente consentirà, senza stravolgere la natura di ciascuno, di incrementare di molto la qualità dell’efficienza delle prestazioni che vengono date a queste persone, anche in una logica di economia di scala".