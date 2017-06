Wall Street apre incerta nonostante revisione al rialzo PIL

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo esser stati protagonisti ieri di un sostanzioso rimbalzo.Il mercato non si avvantaggia del dato sul PIL USA , che ha riportato un'accelerazione all'1,4% ed è risultato. Invece, le richieste di sussidio alla disoccupazione sono cresciute più del previsto nell'ultima settimana.A supporto in un contesto di mercato perlopiù negativo arriva dalle, che si muovono in rialzo dopo che lasulla base dei risultati positivi dei recenti stress test Un effetto positivo anche dal, che sta sostenendo il comparto energy.A New York, ilsta riportando una variazione pari a +0,06%; si muove intorno alla parità anche lo, che apre la giornata a 2.442,07 punti. Negativo il(-0,52%). Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,66%) e(-0,62%).Tra i(+2,22%),(+1,88%),(+1,04%) e(+0,60%).Le più forti vendite si registrano su, che apre le contrattazioni a -1,45%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,25%.Tentenna, che cede lo 0,72%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.