Banche, ABI: in netto miglioramento le dinamiche del rischio di credito

(Teleborsa) - Stannocon unche lo scorso anno è s, e cheLo afferma l'Associazione bancaria italiana (ABI) in un'analisi dalla quale emerge che nel 2016, per la prima volta dall'inizio della crisi, l'NPL ratio (il rapporto tra crediti deteriorati e impieghi) risulta in calo per circa 1 punto percentuale.La riduzione dell'NPL ratio è stata determinata quasi interamente dal(NPL), a sua volta indotto prevalentemente dalla, cioè dalla riduzione della percentuale di crediti in bonis che nel corso dell'anno si trasforma in non performing, spiega l'ABI.In ottica prospettica, l'Ufficio Analisi economiche dell'Associazione prevede che, con un riallineamento sui valori pre-crisi dei flussi in entrata dei crediti deteriorati (nuovi NPL) e di quelli in uscita dai bilanci, l'NPL ratio dovrebbe continuare a calare raggiungendo valori di gran lunga inferiori a quelli del 2016. In particolare, questo rapporto scenderebbe al 9,3% nel 2020, circa 8 punti percentuali in meno rispetto ai livelli del 2016., come quelli sperimentati nell'ultimo biennio,, che comunque si stanno materializzando e potrebbero contribuire ad accelerare il processo di miglioramento della qualità del credito oltre quanto previsto dalle simulazioni contenute nello studio.avrebbero anch'essiassai importanti, precisa l'Associazione.