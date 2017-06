Borse asiatiche in forte calo in scia a Wall Street

(Teleborsa) -, che si intona all'andamento negativo di Wall Street dove l' indice S&P500 ha messo a segno una delle peggiori sessioni degli ultimi sei mesi.A trainare al ribasso l'e qualche, mentredovuta all'in Europa e Stati Uniti.Da rilevare una certa cautela in vista dellaprevista pomeriggio, un indicatore monitorato con molta attenzione dalla Federal Reserve. Gli analisti stimano un rallentamento.Intanto i prezzi al consumo "core" in Giappone sono saliti per il quinto mese consecutivo, anche se l'inflazione resta ben lontana dal target del 2% della Bank of Japan, mentre il PMI manifatturiero cinese ha confermato l'attuale momento positivo del Dragone.Alla, l'indice Nikkei ha chiuso in calo dell'1,22% a 19.973 punti, mentre il Topix ha segnato un ribasso dell'1,03% a 1.240 punti. Limature per Seul (-0,31%).Piatte le borse cinesi con Shanghai e Shenzhen sui livelli della vigilia, debole Taiwan -0,26%.In rosso le altre borse che chiuderanno più tardi le contrattazioni, con Hong Kong che arretra dello 0,70%, Kuala Lumpur dello 0,15%, Mumbay dello 0,12%, Singapore dello 0,76%. Giù Sydney -1,52%, sui livelli precedenti Bangkok lo 0,22% mentre Jakarta viaggia in controtrend con un rialzo dello 0,19%.