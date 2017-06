Bullard esorta la Fed a mettere in stand-by il rialzo dei tassi USA

(Teleborsa) - La Federal Reserve dovrebbe mettere in stand-by il rialzo dei tassi d'interesse che la banca ha intrapreso. Parola di, Presidente della Federal Reserve di St. Louis, che lo ha detto i un’intervista concessa alla CNBC.Secondo, le indicazioni in arrivo dai dati macro non consentono alla Fed di mettere in atto la politica dei "falchi" . Ossia quelli che vorrebbero un giro di vite alla politica espansiva messa in atto a sostegno dell'economia. "La Fed si può permettere di attendere per vedere cosa scaturisce dalla situazione politica" visto che alcune misure promesse dal Presidente Trump "potrebbero spingere la crescita ma devono passare al vaglio del Congresso".Il presidenteha dichiarato di essere contrario ad altri rialzi dei tassi d'interesse quest'anno, nutrendo dubbi sul fatto che la bassa disoccupazione negli Stati Uniti possa spingere al rialzo l'inflazione.