Bye bye Equitalia, dal 1° luglio arriva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione

Twitter

(Teleborsa) - Addio ad Equitalia, dal primo luglio arriva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Da domani 1° luglio, infatti, le società del gruppo Equitalia saranno sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nascerà l'ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate-Riscossione.Da domani chiude #Equitalia. Era un impegno del governo dei #MilleGiorni e lo abbiamo mantenuto. #avanti. Scrive onil MinistroIl decreto del Presidente del Consiglio , con le norme che regolano il passaggio di consegne la "vecchia" concessionaria della riscossione e l'ente pubblico economico che ne assorbirà le attività è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Questo l'ultimo atto prima che scatti l'abolizione della tanto temuta e odiata Equitalia e l'arrivo del nuovo ente pubblico economico, vigilato dal).non è una S.P.A. come lo era Equitalia, ma un ente pubblico economico. Lo statuto fissa le finalità e i compiti, delinea organi, stabilisce le modalità del passaggio di personale e anche i criteri di scambio delle informazioni con l'Agenzia delle Entrate.(Sicilia esclusa) dunque è attribuito all'Agenzia delle Entrate ed è svolto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossionei, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del GruppoCambia anche il portale internet, raggiungibile all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove gli utenti avranno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell'area riservata con le credenziali di accesso sarà possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS - Se Mi Scordo, delegare un intermediario, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla definizione agevolata.Stessi servizi che possono essere utilizzati attraverso la, disponibile per smartphone e tablet. I servizi online nel pomeriggio di oggi 30 giugno, per alcune ore, non saranno accessibili per consentire le necessarie attività di aggiornamento dei sistemi informatici.Con la nascita di Agenzia delle entrate-Riscossione,, i nuovi strumenti digitali salva fila. Grazie ai "cosiddetti codometri intelligenti, sarà possibile comprimere i tempi di attesa, avere un servizio migliore e più diretto e tra poche settimane anche potersi rivolgere attraverso una app specifica con cui interagire allo sportello più vicino prenotando la visita e la fascia oraria.Novità anche sul fronte dei social, con il nuovo canale twitter @AE_Riscossione in sostituzione di @equitalia_it che sarà chiuso, ma tutti i follower saranno automaticamente accolti nel nuovo account, mentre rimane invariato il contact center 06.0101 che fornisce consulenza e informazioni agli utenti.