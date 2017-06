CreVal sigla partnership e entra nel capitale di Generalfinance

Credito Valtellinese

(Teleborsa) -, GGH –Gruppo General Holding ehanno finalizzato l’accordo, già annunciato al mercato, per lo sviluppo di unaL'accordo prevede anchecon una quota di minoranza qualificata (pari a circa il).Generalfinance è un intermediario autorizzato all’iscrizione all’Albo Unico degli intermediari finanziari tenuto da Banca d’Italia edè attivo nel settore del finanziamento alle imprese, con un giro d’affari annuo di circa 275 milioni ed un utile netto a fine 2016di circa Euro 2 milioni.In particolare, sono stati perfezionati in data odiernada parte di Creval di azioni di GF di titolarità di GGH, per un corrispettivo pari ae la sottoscrizione e liberazione, sempre da parte di Creval, di unsociale di Generalfinance, per un controvalore di, incluso sovrapprezzo.Ad esito dell’operazione, la partecipazione di Creval in Generalfinance si attesterà al 46,8% circa, con un impatto negativo inizialesul CET1 ratio di Creval contenuto a 7 bps.