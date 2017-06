(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato oggi, per un valore complessivo diIlcon cui sono stati collocati i titolo adallo 0,88% precedente, mentre per il titolodal 2,15% Precedente.La domanda è stata un po' più scarsa per il titolo a 10 anni, portando il tasso di copertura a 1,28 da 1,49, mentre il book-to-bill ratio resta fermo a 1,39 per i titoli a 5 anni.