Imprese: 1 su 10 è guidata da stranieri

(Teleborsa) - Resta costante il trend di crescita dellaDall'ultima analisi di Unioncamere-InfoCamere è emerso che alla fdi quest’anno lehanno toccato quota, pari al 9,5% dell’intero stock di imprese iscritte ai registri delle Camere di commercio italiane.Pur se in lieve rallentamento rispetto al recente passato, nel primo trimestre dell’anno ildi imprese guidate da stranieri ha fatto segnare un, a fronte del forte(-19.579 unità nello stesso periodo).Guardando agli ultimi sette anni, il fenomeno dell’imprenditoria straniera si conferma dunque uno dei motori (insieme alla componente giovanile e femminile) che mantengono in equilibrio il sistema imprenditoriale nazionale, impedendo una più forte contrazione della sua base.Ilin cui le imprese di stranieri sono maggiormente presenti è quello del(circa 207 mila imprese, il 36% di tutte le aziende a guida straniera), seguito dallee daGeograficamente, la regione più attrattiva per l’insediamento di imprenditori stranieri è lacon 111 mila realtà, seguita a lunga distanza dal(75 mila) e dalla(53 mila).Tra idegli imprenditori immigrati (con riferimento alle sole imprese individuali, le uniche per cui è possibile associare la nazionalità al titolare), quello più rappresentato è il, con 68.459 imprese individuali esistenti alla fine del marzo scorso.Sugli altri gradini del podio