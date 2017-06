Piazza Affari chiude in retromarcia insieme all'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Dopo un esordio un po' incerto le piazze del Continente hanno recuperato terreno a metà giornata sull'onda di alcuni dati economici positivi per poi scivolare in rosso dopo l'avvio di Wall Street che tuttavia schiva le vendite con indici lievemente positivi.La giornata è iniziata bene con i PMI cinesi , che segnalano una ripresa della grande economia asiatica, e con dati sull'inflazione giapponese che sembrano consigliare alladi mantenere gli stimoli. Stesso discorso per il dato dell'inflazione europea , che è scesa a giugno anche se meno del previsto.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia sul parterre lo 0,24%. Sostanzialmente stabile l'che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.243,2 dollari l'oncia. Il Petrolio () continua gli scambi, con un aumento dell'1,45%, a 45,58 dollari per barile.in caloche scivola dello 0,73%. Seduta in frazionale calo perche scivola dello 0,51%. Frazionali ii cali perche mostra un decremento dello 0,65%. Si allinea al rosso la, con ilche scivola dello 0,58% a 20.584 punti.Tra idi Milano,(+1,24%), grazie al giudizio positivo di Citigroup (+1,99%) e(+1,07%). Il gruppo ha annunciato di aver nominato Alan Berger come nuovo Chief Technical Officer, Agricultural Equipment and Construction Equipment Product Development , invece, su, che scende del 2,69%In caloche chiude con un -1,44%.che registra un calo dell'1,99%.