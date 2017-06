Piazza Affari parte bene con le banche. Incerti gli altri eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che risentono della chiusura in rosso di Wall Street e della performance negativa dei mercati asiatici , che beneficia invece dell'ottima performance dei bancari.A penalizzare i mercati azionari mondiali sono le incertezze relative all'andamento dell'economia, in attesa del, e la cautela che solitamente precede l'avvio dellaL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,143. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.243,3 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 45,09 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 169 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,16%.incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, debole, con un modesto ribasso dello 0,32%, senza slancio, che chiude con un +0,05%., con ilche sta mettendo a segno un +0,24%.di Milano, troviamo(+4,39%), dopo il via libera al riassetto del polo assicurativo e alla creazione della bad bank . Al contrariosegna un -1,06%.Nel comparto bancario appaiono brillanti anche(+1,50%) ed(+1,08%).Sugli scudi(+1,16%)Fra i più forti ribassi si segnala anche, che cede lo 0,86%, in scia alla querelle con il governo sulla banda ultralarga Piccola perdita per, che chiude con un -0,75%.