Unieuro chiude un 1° trimestre positivo e acquista megastore Euroma2

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre dell'esercizio 2017-2018, al 31 maggio scorso, con risultati in miglioramento,, dai -4,3 milioni del primo trimestre 2016-2017."Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati dal raggiungimento di, in primis il successo dello sbarco in Borsa e l'acquisizione dei negozi ex-Andreoli", commenta, aggiungendo "siamo solo all'inizio di un processo di consolidamento, che ci vedra' agire da indiscussi protagonisti".a 366,8 milioni di euro, mentre la crescita like-for-like (negozi aperti da almeno 26 mesi) è pari a +0,5%). Ldagli 0,2 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente.La catena di negozi di elettronica ha anche annunciato., da cui attende l'apertura nell'autunno 2017 edi euro.Nonostante i risultati positivi, Unieuro oggi cede in Borsa il 2,7%.