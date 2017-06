Wall Street cerca più IPO: meno trasparenza per le matricole

Snap

(Teleborsa) - La deregulation promossa da Trump per rivitalizzare l'economia statunitense fa una puntata a Wall Street.Nel tentativo di, la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC), l'equivalente della Consob italiana, ha(initial public offering, ossia offerta pubblica iniziale).le aziende intenzionate a quotarsi dovranno depositare tutte le informazioni finanziarie presso la SEC, ma. Un privilegio, questo, ad oggi concesso solo alle società con ricavi annuali inferiori ad 1 miliardo di dollari.L'azienda e i suoi fondatori potranno dunque tenere "segrete" le proprie informazioni fino all'avvio dell'IPO. In questo modo, spiega l'autorità americana in una nota, saranno liberi, per esempio, di rinviare la quotazione in caso di volatilità dei mercati o di altri eventi che potrebbero scoraggiare gli investitori.Tra le informazioni "secretate" rientrano gli obiettivi per cui l'azienda procede alla quotazione, le strategie di business e la performance operativa. Queste resteranno nei file della SEC mentre l'Authority esamina i prospetti informativi.Come detto, fino ad oggi questa procedura era riservata solo a piccole e medie aziende e start-up. Anchene hanno beneficiato.Ad introdurla nel 2012 il "", o