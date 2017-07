Emergenza migranti e Italia sempre sola. Preoccupato e deluso Gentiloni

(Teleborsa) -Già, perché il Ministro estone Andreas Anvelt ha messo le mani avanti annunciando chiaramente che nella riunioneper capire come affrontare la questione della protezione delle frontiere, dei porti e le relazioni con la Libia".Intanto prosegue inarrestabile l'afflusso. Sempre massicci gli sbarchi, con le previsioni per i prossimi giorni, complice il bel tempo dell'estate e "l'aiuto" sempre più consistente soprattutto da navi delle Ong internazionali . Ieri,venerdì 30 giugno, a Brindisi da un cacciatorpediniere della Marina britannica sono sbarcati 402 migranti, mentre altri 60 sarebbero dispersi nel Canale di Sicilia.Ma non si tratterà certo di tempi breviSoltanto belle parole. Solo.peraltro poco dopo "alleggerita dal suo Ministro degli Esteri," di accogliere solo chi richiede asilo respingendo i cosiddetti "economici" e l'anticipazione di quanto "non accadrà" tra una settimana in Estonia, cui è il turno del prossimo semestre di presidenza dell'Unione,E dire cheL'Estonia intende invece dare come impulso prioritario "un primo segnale sulla protezione delle frontiere, la riduzione al massimo dell'immigrazione illegale e i rimpatri, poi sarà più facile procedere sul resto", spiega ancora il suo Ministro dell'Interno.Poco dopo, evidentemente di fronte a disappunto e perplessità non solo italiane,Il Presidente dell'EuroparlamentoMa sono convinto, e ne parlerò appunto con Emmanuel Macron alla prima occasione, magari nelle prossime ore. Non è sollevando muri che si risolve il problema dell'immigrazione in Europa. Serve invece un impegno maggiore della Francia, da protagonista".