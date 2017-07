Baretta su Venezia: ok scelta di trasferire "grandi navi" a Porto Marghera

(Teleborsa) -, commentando l'annuncio del Sindaco di Venezia,, del via libera del Governo per spostare le grandi navi a Marghera."Personalmente - ha precisato Baretta -, perché raccoglie le due principali istanze sostenute dalla gran parte dei veneziani:Credo, tuttavia, che bisogna dare risposta ai problemi che vengono sollevati, come per esempio i flussi turistici e la residenzialità del centro storico".era stata appena annunciata dal, intervenuto al convegno «Invest in Venice» organizzato nella sede della Camera di Commercio da Regione Veneto, Veneto Promozione e Confindustria di Venezia Da parte sua, il Ministro Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, negli ultimi giorni aveva dichiarato più volte come prossima la decisione del Governo sul problema grandi navi , senza però entrare volutamente nel merito del quando e del come. E' stato quindi, svelando le intenzioni del Ministro.Nel dettaglio, il Sindaco ha precisato chee chePenso e auspico che il progetto alternativo scelto sarà quelloaumentandone la profondità con la rimozione dei fanghi per il passaggio delle Grandi navi. Ma in contemporanea si attrezzerà ancheSono perciò previstinelle banchine adiacenti alla Fincantieri.. In un momento successivo sarà realizzato anche il cosiddettogià previsto dal progetto dell'architetto Roberto D'Agostino.