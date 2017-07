Accordo tra la francese Total e l’Iran per sviluppo giacimento di gas naturale

Total

(Teleborsa) - Importante accordo in Iran in campo energetico per la francese. Un consorzio, che per il 50,1% è in mano a Total per il 30% ai cinesi di, rileverà il prezioso giacimento di gas di Pars-sud. Lo rivelano o alcune indiscrezioni di stampa che spiegano come il presidente di Total,, oggi lunedì 3 luglio sia pronto a firmare aun accordo da 4,8 miliardi di dollari per sviluppare un importante giacimento di gas naturale.Secondo i rumors la firma dell'accordo, sarebbe stata annunciata da un comunicato del Ministro iraniano del petorlio,, mentreha spiegato che il gas prodotto "alimenterà il mercato domestico iraniano a partire dal 2021".