Banca Ifis vende due portafogli NPL per 250 milioni

Banca IFIS

(Teleborsa) -ha definito i dettagli per la vendita di due portafogli di Non-Performing Loans per un valore nominale complessivo di circa 250 milioni di euroIl primo accordo raggiunto è relativo alla cessione di un portafoglio di crediti di difficile esigibilità consumer del valore nominale di 151,6 milioni di euro corrispondenti a circa 12.000 posizioni composte principalmente da prestiti personali (38%), prestiti finalizzati (31%) e carte di credito revolving (21%).L'operazione è stata finalizzata con un distressed investor internazionale.Il secondo accordo ha come oggetto la cessione di un portafoglio di crediti re-performing e prevede il trasferimento di un rapporto di credito nel quale e' stata avviata con successo la fase di rientro. Si tratta di crediti assistiti da piani cambiari per un valore nominale di 98,4 milioni di euro corrispondenti a circa 15.000 posizioni, con prevalenza di crediti al consumo (98%).Questo secondo accordo è stato finalizzato con LCM Partners, un investment manager pan-europeo attivo nel settore dell'acquisto crediti. Per la gestione del portafoglio LCM Partners si appoggerà al servicer di gruppo Link Finanziaria.