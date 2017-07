Brilla Unipol a Piazza Affari, il mercato continua a premiare il riassetto

Gruppo finanziario italiano

Unipol

(Teleborsa) - Ottima performance per il, che scambia in rialzo del 4,69%.Il mercato continua a premiare il riassetto del Gruppo annunciato, la scorsa settimana , che passa per la necessaria creazione di una bad bank, l'aggregazione del ramo assicurazioni in capo a UnipolSai e la conclusione dell'accordo con Banco BPM per un polo di bancassicurazione con UnipolSai.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4,089 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,899. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,279.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)