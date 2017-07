Concorso Bankitalia, boom di domande: in 85mila per 30 posti

(Teleborsa) -. Uno stipendio da circa 28mila euro, più premi, ma soprattutto un futuro garantito.le domande di concorso arrivate alla Banca d'Italia che mette in palio soli. Numeri alla mano, per ogni posizione in palio si sono candidati in pratica quasi in tremila.Gli ammessi allo scritto, alla fine, sarannosolo uno su dieci potrà affrontare il test a risposta multipla. Poi resteranno in. Per entrare nella graduatoria bisognerà poi passare una seconda prova, un colloquio.Il 27 luglio usciranno le liste di quanti hanno superato l'esame per titoli. Intanto, la banca fa saperein base a cui "vengono ammessi alla prova scritta, quelli in possesso di un punteggio pari a 11,40", ovvero lo score più alto che si ottiene solo se si può vantare il voto massimo di maturità e una laurea magistrale o vecchio ordinamento (la triennale non basta) in una materia tra quelle indicate nel bando.