Francia, aumentano le immatricolazioni di auto. In focus le vendite in Italia

FCA

(Teleborsa) - Tornano a crescere le vendite di auto in Francia, dopo un breve periodo di debolezza., le immatricolazioni di autoveicoli hanno registrato una, secondo quanto comunicato dall'associazione dei costruttori di automobili del paese (CCFA). Il dato corretto per il numero di giorni lavorativi, evidenzia una forte crescita del 6,4%.Nel complesso, dei, le immatricolazioni sono aumentate ancora:: le vendite sono attese in progresso tra il 3 e il 4% contro le previsioni precedenti fra l'1 e il 2%.La franceseha visto diminuire le immatricolazioni del 5,4%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Il più grande gruppo automobilistico francese,ha invece registrato una salita del 4,89%.Il gruppo italianoha battuto il mercato con le vendite d'Oltralpe in, con i consueti dati della Motorizzazione in arrivo a mercato chiuso.