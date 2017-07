Mercati in rialzo. Al via il nuovo semestre

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banche

Automotive

Beni e servizi per l'industria

Saipem

Banca Carige

BPER

Recordati

CNH

Fiat

Juventus Fc

Maire Tecnimont

Fincantieri

Credem

(Teleborsa) - Le principali borse europee avviano col buon umore il secondo semestre e con lo sguardo degli investitori rivolto ai PMI manifatturieri dei vari paesi europei e negli USA.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,143. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,65%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,14%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,66%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,85%., ilcontinua la giornata con un, a 20.756 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,16%),(+1,11%) e(+1,05%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,67%). Quest'ultima si è aggiudicata contratti E&C offshore per 500 milioni dollari Ilnel giorno in cui si riunisce a Genova il CdA diper esaminare e decidere le misure di rafforzamento patrimoniale. Tra gli altri player del comparto, fa bene(+2,15%).Pochi gli spunti in negativo. Debole soltanto-0,51% che ha concluso l'acquisizione da Astrazeneca di diritti europei di prodotti a base di metoprololo Nella galassia Agnelli, fa bene(+2,57%) in pole nel FTSE MIB dopo che Goldman Sachs ha aumentato il prezzo obiettivo a 12,2 euro dal precedente 11,6 euro. Corre+2,06% in attesadel FTSE MidCap,(+4,08%),(+2,02%),(+1,95%) e(+1,84%).Sul listino completo,. Il gruppo ha annunciato che non rimborserà la quarta rata del prestito obbligazionario convertibile