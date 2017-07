Migranti, Gentiloni chiede appoggio all'UE: "Evitare che la situazione diventi insostenibile"

(Teleborsa) - Il Presidente del Consiglio,torna sullo scottante e quanto mai attuale tema legato all'immigrazione."L'Italia intera è mobilitata nell'accoglienza dei migranti e chiede condivisione in questa opera, necessaria se l'Europa vuole mantenere fede ai propri principi di storia se l'Europa vuole mantenere fede ai propri principi, storia e civilità e necessaria all'Italia per evitare che la situazione divenga insostenibile e e alimenti reazioni ostili nel nostro tessuto sociale che finora ha reagito in modo esemplare dimostrando capacità di accoglienza e coesione".L'occasione perper parlare dei flussi migratori, arriva alla Conferenza FAO."L'iniziativa italiana ha prodotto alcuni primi risultati e mi auguro che generino effetti concreti", ha spiegato il Premier riferendosi al primo passo in avanti sulla questione dopo l'intesa diche hanno dato il loro l'appoggio all'Italia sulla vexata quaestio in vista del vertice europeo di Tallin, in Estonia, di giovedì 6 e venerdì 7 luglio.