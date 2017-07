Corea del Nord, nuovo lancio missilistico

(Teleborsa) -, in una nuova escalation che coinvolge l'Estremo Oriente dopo i lanci del mese scorso . Pyongyang ha lanciato dalle coste occidentali un, caduto nelle acque giapponesi, ha dichiarato con soddisfazione il regime nordcoreano, che aveva già detto che stamattina avrebbe fatto un "annuncio importante".Molto preoccupato il Premier giapponese,, il quale ha parlato didalla Corea del Nord. La Cporea del Sud sta inveceIl missile, partito dalla base di Banghyun, sulla costa occidentale, ha volato per 930 chilometri, circa 40 minuti, prima di inabbissarsi nel mar del Giappone. Non sono noti per ora altri dettagli.