Migranti, l'Austria minaccia di mettere l'esercito al Brennero

(Teleborsa) - La questione dei migranti torna a dividere l'Europa:dei migranti soccorsi in mare nei propri porti, mentrea presidio del valico del Brennero, se non si interromperà il flusso di migranti dall'Italia.Il ministro della Difesa austriaco,, in una intervista su un quotidiano nazionale, ha detto che l'Austria si prepara ad attivare controlli alle frontiere e che. Poi ha aggiunto che questa misura si rivelerà L'Austria aveva già bloccato l'ondata di migranti durante la calda estate del 2015 , minacciando in seguito di erigere muri per bloccare l'emergenza arrivi al Brennero , a causa dei 12 mila sbarchi registrati la scorsa settimana , con un'Europa che per ora si dimostra distratta e disinteressata sul problema, a dispetto dell 'accordo di massima raggiunto a Parigi fra Italia, Francia e Germania . Il Premierè tornato proprio ieri sulla questione,, anche per "evitare che la situazione divenga insostenibile ed alimenti reazioni ostili nel tessuto sociale".Frattanto, il presidente della Commissione europea,, questa mattina, parteciperà alsulle azioni per alleviare la pressione sull'Italia, mentre l'esecutivo comunitario sta tentando di mettere a punto delle misure di sostegno."La nostra priorità è lavorare a monte per ridurre il flusso di migranti verso l'Italia ed evitare tragedie nel Mediterraneo", ha assicurato il commissario europeo, preannunciando "misure concrete". ", ha detto il commissario, ammettendo anche che i fondi per l'Africa sono "troppo bassi".