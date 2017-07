Salvataggio MPS, Padoan: "Risultato importante per intero sistema bancario"

(Teleborsa) -E' con il ministro dell'Economiaha commentato il via libera della Commissione Europea agli Aiuti di Stato da 5,4 miliardi per MPS Le dichiarazioni di Padoan sono arrivate durante la Conferenza stampa che il Ministro ha tenuto, insieme ai vertici dii al Dicastero di via XX Settembre. "E' un momento di svolta molto importante per la banca e per l'intero comparto: una tappa molto importante nel percorso intrapreso dal Governo per rimettere in totale sicurezza il sistema bancario", ha assicurato il ministro."Lo Stato avrà il 70% di MPS", ha spiegato, aggiungendo di essere fiducioso che lo Stato potrà avere un beneficio economico dall'operazione quando uscirà dalla banca senese.Durante l'incontro con la stampa, è intervenuto anche l'amministratore delegato di Rocca Salimbeni Marco Morelli, che domani 5 luglioi, in occasione delle conference call dell'istituto, presenterà i dettagli del piano.intanto ha anticipato che "nel piano non ci sono licenziamenti".Sarà di 8,1 miliardi la ricapitalizzazione di MPS. La cifra è stata resa nota nel corso della conferenza stampa."L'intervento dello Stato nella banca senese sara' temporaneo. Qualche anno". E' quanto assicurato dal Presidente di MPSmentre l' A.D.ha detto che i target del piano sono raggiungibili.ha precisato che il piano è di 5 anni e l'auspicio è che lo Stato possa uscire anche prima del 2021.Non poteva mancare una domanda asull'iter per la conversione del decreto sulle banche venete su cui il Ministro ha detto di riporre la "massima fiducia che il parlamento si renda conto della grande importanza del provvedimento".