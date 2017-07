Sanità, un italiano spende in media 2.466 euro

(Teleborsa) - Nel 2016(149,5 miliardi) con un’, ed èe per la restante parte dal settore privato.Lo rende noto l’che diffonde per la prima volta le stime sul sistema dei conti della sanità riferite al periodo 2012-2016: esso fornisce un quadro informativo del sistema sanitario del Paese utile per soddisfare esigenze di analisi e per operare confronti a livello internazionale. Il sistema dei conti della sanità è costruito secondo la metodologia del System of Health Accounts – SHA – ed è in linea con le regole contabili dettate dal Sistema europeo dei conti, SEC 2010.LaL'Istituto di statistica precisa che, la sua. Il 90,9% è sostenuta direttamente dalle famiglie.In aumento anche larisultando pari al 2% del PIL italiano.Laè stata pari a 2.466 euro nel 2016 e ha registrato rispetto al 2012 un