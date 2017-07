Aeroporti Bari e Brindisi: incremento passeggeri a giugno

(Teleborsa) -Nello scorso mese di giugno il traffico passeggeri sull’aeroporto del Salento di BrindisiDi questi. L’ulteriore dettaglio del traffico di linea evidenzia che i passeggeri di linea nazionale sono stati 173.399 (+0,5%) e 59.165 quelli di linea internazionale, pari al +18,7% rispetto ai 49.853 passeggeri dello stesso mese dello scorso anno,che si attesta a 1.042.422 passeggeri, in flessione dell’1,8% (era al -4,9% nello scorso mese di febbraio) rispetto a 1.061.942 passeggeri del 1° semestre 2016.. In crescita del +19,3% i passeggeri di linea internazionale (165.731 a giugno 2017 contro i 138.925 dello scorso anno) e del 2,9% quelli di linea nazionale, passati dai 251.733 del 2016 ai 259.107 di quest’anno.. Il totale del traffico di linea è stato di 2.094.222 passeggeri (+7,2%), dei quali 1.370.400 (+2,3%) di linea nazionale e 723.822 (+17,8%) di linea internazionale.Buono l'andamento, i cui passeggeri sono passati dai 37.799 del 1° semestre 2016 ai 45.818 (+21,2%) del 2017.con percentuali che si sono attestate al +1,9% per la linea nazionale, al +19,1% per la linea internazionale e al +38,4% per il charter.