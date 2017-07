Esprinet, nuovo accordo per distribuzione gamma droni XIRO

Esprinet

(Teleborsa) -ha siglato un accordo per la distribuzione dell’intera gamma dei droni XIRO."Il mercato italiano offre grandi potenzialità di vendita per i droni di consumo", spiega. "In particolare, vogliamo aumentare ulteriormente la visibilità del nostro marchio e incrementare costantemente le vendite. Per questo siamo contenti di esserci affidati a un distributore dall'importanza e dalle capacità di Esprinet, con il quali possiamo sicuramente attuare i nostri piani di espansione nel mercato italiano e lanciare congiuntamente nuovi canali di distribuzione".