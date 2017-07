FMI, migliorano le prospettive di crescita dell'Eurozona

(Teleborsa) - "Migliorano leggermente le prospettive di crescita dell'Eurozona, sostenute da una più solida domanda interna e dal continuo apporto dello stimolo monetario anche se all'orizzonte rimangono sostanziali rallentamenti in Italia e Francia". Lo scrive ilnella Surveillance Note "Global Prospects and Policy Challenges", Prospettive Globali e Sfide Politiche, iPer l'organismo guidato daper avere a. In Stati in cui "gli aggiustamenti fiscali sono necessari per evitare dinamiche destabilizzanti del debito e ricostruire ammortizzatori politici, è appropriato un consolidamento e dovrebbe essere sostenuto da misure a favore della crescita, per esempio in Italia", si legge nel report.Parlano delle banche, il FMI, spiega che l'Eurozona "deve continuare a migliorare la flessibilità delle proprie banche e superare problemi in termini di redditività". Secondo il FMI, "solo un approccio organico e dinamico per ridurre gli NPL può adeguatamente accelerare la pulizia dei bilanci bancari ed eliminare il peso sull'economia reale". Tra le misure per ridurre i crediti deteriorati in modo più rapido bisogna pensare all'estensione alle piccole banche delle guidance della BCE sulla gestione degli NPL e modernizzare i regimi di insolvenza".