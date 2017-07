Grano canadese, a rischio raccolti e aziende ma soprattutto la salute

(Teleborsa) -. Dalla piazza di Montecitorio, dove si sono dati appuntamento le associazioni contro il trattato di libero scambio tra Canada ed Unione Europea, arriva il grido d'allarme dellasul Made in Italy alimentare.Infatti, per gli agricoltori l'accordo spalancherebbe le porte all'dal Paese nordamericano, i cui sbarchi sononei primi 2 mesi del 2017. Manovre "speculative" che rischiano di tagliare i prezzi pagati ai produttori agricoli sotto i costi di produzione, e di decimare ulteriormente le, minacciando di desertificare 300 mila aziende e 2 milioni di ettari Numerose anche le, dato che il grano canadese viene trattato con il glifosato, sostanza cancerogena fuori legge in Italia . Inoltre nel trattato è previsto il via libera all'importazione a dazio zero per carni suine (75 mila tonnellate) e bovine (50 mila tonnellate), dove sono presentiugualmente vietati in Italia.