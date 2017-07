Opening bell cauta. Occhi puntati sulla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -Dopo la chiusura di ieri 4 luglio, per l'Indipendence Day , la borsa diapre i battenti con l'attenzione degli investitori che rimane rivolta allache stasera pubblicherà i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria. In quell'occasione è stato deciso il secondo rialzo dei tassi USA, da dicembre 2016 In agenda pomeriggio il dato sugli ordini industria di maggio, mentre i, illima lo 0,08%. Sulla stessa linea, incolore loche apre con un +0,03% a. Guadagni frazionali per ildel Dow Jones,(+1,18%),(+1,09%),(+0,77%) e(+0,58%).i, invece, si abbattono suche apre con -1,01%.che mostra una limatura dello 0,90%.Al top tra i, si posizionano(+3,43%),(+2,51%),(+2,00%) e(+1,83%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -9,90%.perche crolla del 2,92%., che evidenzia una perdita dell'1,33%., che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.