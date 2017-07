Petrolio ancora sostenuto nonostante aumento output OPEC

Brent

Light crude

(Teleborsa) -, sospinto da forze contrastanti: da un lato i segnali di un nuovo, dall'altro il crescere delleIl petrolio ha subito ieri pomeriggio pressioni al ribasso, dopo la, che segnala un nuovo, in contrasto con il piano di riduzione predisposto qualche mese fa dal cartello. Secondo le stime, il cartello avrebbe, con un aumento di 450 mila rispetto a maggio e di 1,9 milioni rispetto all'anno primaPer contro, i prezzi sono stati sostenuti dal crescere delle tensioni geopolitiche, dopo iled in risposta alla diatriba fra Qatar ed Arabia Saudita.Stamattina, ilviaggia a 49,73 dollari al barile, in rialzo dello 0,26%, mentre il future sul. Entrambi i tipi di greggio hanno già recuperato circa il 12% rispetto ai minimi toccati due settimane fa.I dati settimanali delle scorte di greggio si attendono per domani, slittamento tradizionalmente imposto dalle festività in USA (ieri era il 4 luglio).