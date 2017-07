Fincantieri, Bono: "Fiducioso su soluzione per STX France entro luglio"

Fincantieri

(Teleborsa) - Il numero uno di, i cantieri navali partecipati dallo Stato che Fincantieri ha rilevato qualche mese fa , ha ribadito il manager in occasione di un convengo sull'industria della Difesa, dopo che l'elezione di Macro alla Presidenza ha rimesso in discussione gli equilibri di controllo. Qualche tempo fa, la compagnia cantieristica italiana aveva detto di essere disposta a ridiscutere gli equilibri "Il governo francese, attraverso la sua azienda, ha un diritto di prelazione", ha detto Bono, che conferma di volerOggi il titolo Fincantieri non mostra una performance positiva, cede lo 0,5% in Borsa, nonostante le parole di fiducia dell'Ad.