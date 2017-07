FinecoBank, raccolta giugno mantiene trend largamente positivo

FinecoBank

(Teleborsa) - La raccolta netta dia giugno è stata pari a 456 milioni (+9% su anno), con un continuo miglioramento nell’asset mix, come già evidenziato nei mesi precedenti. La raccolta gestita è stata pari a 296 milioni (+112%). Le imposte pagate dalla clientela, pari a 258 milioni nel mese, confermano che Fineco è sempre più utilizzata dai suoi clienti come banca di riferimento.Da inizio anno la raccolta è stata pari a 2.892 milioni (+9%), di cui 1.758 milioni di raccolta gestita e 481 milioni di raccolta amministrata, mentre la raccolta diretta si attesta a 653 milioni. Da inizio anno la raccolta nei “Guided products & services” è stata pari a 1.952 milioni (+17%), facendo salire l’incidenza di questi ultimi rispetto al totale al 60% rispetto al 51% di giugno 2016 e al 56% di dicembre 2016.La raccolta tramite la rete di consulenti finanziari nei primi sei mesi dell’anno è stata pari a 2.643 milioni, in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2016. In termini di acquisizione della clientela, da inizio anno sono stati acquisiti 61.756 nuovi clienti (+4%), di cui 9.378 nel solo mese di giugno. Il numero dei clienti totali al 30 giugno 2017 è circa 1.162.000, in crescita del 7% rispetto a giugno 2016.Il Patrimonio totale è pari a 63.627 milioni (+6% rispetto a dicembre 2016 e +15% anno/anno). In particolare il patrimonio totale riferibile alla clientela nel segmento Private Banking, ossia con asset superiori a 500mila, si attesta a 23.978 milioni, in rialzo del 22%.