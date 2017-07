In rosso Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Telecomunicazioni

Sanitario

Energia

General Electric

Intel

Merck & Co

Walt Disney

Monster Beverage

American Airlines

Avago Technologies

Paccar

Tesla Motors

Seagate Technology

Alexion Pharmaceuticals

Akamai Technologies

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, in flessione dello 0,74% sul; sulla stessa linea, loha perso lo 0,94%, terminando la seduta a 2.409,75 punti. In rosso il(-0,9%), come l'S&P 100 (-0,9%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,29%),(-1,29%) e(-1,10%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,69%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,62%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,43%.(+1,66%),(+1,54%),(+1,48%) e(+1,22%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,58%.Sensibili perdite per, in calo del 4,43%.In apnea, che arretra del 3,17%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,12%.