Italia, consumi in ripresa nel 2016

(Teleborsa) -. Lo comunica l', che attesta la spesa media oltre i 2500 euro, in fase di consolidamento dal 2013 sia in termini nominali che reali (con una variazione del -0,1%).In progresso anche il, pari a circa 448 euro mensili (era 441 euro nel 2015), che mostra una crescente attenzione a una più corretta alimentazione , con l'aumento delle spese per frutta e vegetali (+3,1% rispetto al 2015) e di quella per prodotti ittici (+9,5%, fino a 39 euro mensili). La spesa per(2076 euro al mese) aumenta dello 0,9%, in particolare con i servizi ricettivi e di ristorazione (+4,8%) e con i beni e servizi ricreativi (+2,9%).Guardando airimangono però forti divergenze: unaconsuma mediamente 2231 euro, mentre una in cui il capofamiglia è unindipendente ne spende 3586 euro (2805 se si tratta di un altro lavoratore indipendenti).Esiste anche un consistentedi spesa siao prive di titoli di studio (circa 1825 euro), sia tra(circa 1000 euro).Il rapporto rileva infine una diminuzione del gap tra i(da quasi 945 a circa 897 euro), ma allo stesso tempo nota un aumento di quello, a causa di una più marcata crescita della spesa nelle grandi città.