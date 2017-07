La Borsa di Milano torna in pista con le banche e fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, laddove i principali mercati europei archiviano una giornata nel complesso negativa, anche sulla scia della performance debole di Wall Street dopo i pessimi dati sul lavoro USA . A pesare sulle borse hanno contribuito anche le divisioni in seno alla Fed L'reagisce con un guadagno frazionale dello 0,65%. L'è sostanzialmente stabile su 1.223,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno del 2,55% dopo i sorprendenti dati sulle scorte In lieve rialzo lo, che si posiziona a 169 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,26%.debole, che chiude con un -0,58%, negativa anche, che soffre un calo dello 0,41%, in rossoche mostra una limatura dello 0,53%., con il, che termina in rialzo dello 0,69% a 21.084 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,56%, portandosi a 23.230 punti. Poco sotto la parità il(-0,44%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,45 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 2,34 miliardi della seduta precedente; mentre i contratti si sono attestati a 252.708, rispetto ai 248.158 precedenti.Su 221 titoli trattati a Piazza Affari, 119 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 90. Invariate le rimanenti 12 azioni.(+1,80%),(+1,74%) e(+0,98%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,36%),(-0,87%) e(-0,86%).di Piazza Affari, in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,46%.Decollano i bancari, favoriti da una rotazione settoriale a spese dei tech:chiude con un importante progresso del 3,54% eddel 2,94%.Svettache segna un importante vantaggio del 2,10%.Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,49%.scende dell'1,38%.Calo deciso per, che segna un -1,1%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, nonostante l'ottimismo palesato da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione del palinsesto