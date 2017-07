La Federal Reserve si spacca sulla strada da intraprendere

(Teleborsa) - In vista un piano di diminuzione del budget da 4.500 miliardi per la Fed. Il piano che dovrebbe prendere il via nei prossimi mesi prevede tagli da 10 miliardi al mese sugli asset. E’ quanto emerge da) - il braccio di politica monetaria della, pubblicati nella serata di ieri 5 luglio . Durante la riunione è stato deciso il secondo rialzo dei tassi USA , da dicembre 2016. Diversi i membri delvorrebbero iniziare il processo "in un paio di mesi", altri hanno chiesto più tempo poiché temono che la decisione potrebbe essere vista come un cambio di politiche, passando da un approccio graduale a una stretta monetaria "hard". Alcuni membri hanno inoltre suggerito di iniziare il processo da settembre in poi e rimandare il rialzo dei tassi fino a dicembre.I timori che nutre lavanno, allontanandosi dall'obiettivo del 2%, che comunque dovrebbe essere molto vicino nel 2018 e raggiunto nel 2019. Quest’ultimo timore ha alimentato il dibattito dei membri della Fed. Ora si attende la testimonianza semestrale sull'economia in arrivo la prossima settimana alda parte del Presidente della Fed