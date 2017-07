Leonardo, Profumo smentisce l'ipotesi spezzatino. "Cinesi? Grossa minaccia"

Leonardo

(Teleborsa) -della compagnia italiana specializzata nello spazio e nella difesa."Qualcuno ha detto che sono stato mandato in Leonardo per fare uno spezzatino, ma do grosse delusioni a chi l'ha pensato", ha detto il manager ed ex banchiere, in occasione di un convegno sull'industria della Difesa.Poi, Profumo ha ribadito che, per arrivare fra 15-20 anni ad essere un player importante in questa industria.L'Ad di Leonardo, ammettendo anche la sua inesperienza nell'industria della difesa e dell'aerospazio , ha espresso perplessità sull'attrattività del settore per i grandi investitori internazionali ed ha ricordato che"Dobbiamo guardarci in casa e lavorare tantissimo o avremo problemi molto seri", ha detto, spiegando che vi sono attività che crescono a doppia cifra e attività che rendono zero e che bisogna oraProfumo ha aggiunto che si, ma soprattutto aldove c'è già una presenza ed ai, mentre. "I cinesi possono diventare una minaccia fortissima. Non ci regaleranno nulla", ha affermato.