Milano perde slancio. In Europa piovono le vendite

(Teleborsa) - Si aggira sui livelli della vigilia lache dopo un avvio un passo avanti rispetto all'Europa si allinea all'andamento piatto dei listini europei.lamentre a Tallinn in Estonia oggi 6 luglio si è aperto il Consiglio informale di "Giustizia e affari interni", dove la questione migranti rimane in primo piano dopo che ieri, 5 luglio la Federal Reserve si è divisa sulla strada da intraprendere . I verbali della Banca centrale americana hanno mettono in luce come tra i membri delcontinui a esserci indecisione sulle tempistiche da applicare alla riduzione del budget da 4.500 miliardi., che ha visto il solo dato sugli ordinativi all'industria in Germania che hanno ripreso vigore dopo il crollo registrato nel mese precedente.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.223,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 45,7 dollari per barile.in calo(-0,90%). In retromarciache scivola dello 0,73%. Pesante calo perche arretra dell'1,15%., ilè debole (-0,16%). Sulla stessa linea ilche scende dello 0,15%.Tra idi Milano, in evidenza(+0,82%).che mostra un rialzo del 3,37%.(+1,60%), dopo il giudizio di Citigroup.invece, si abbattono su A2A.(-1,29%) penalizzata da alcuni rumors di stampa che vedrebbero Jp Morgan pronta a lanciare una controfferta su Abertis.