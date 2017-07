UBI Banca, si chiude con successo l'aumento di capitale

UBI Banca

(Teleborsa) - Successo per l' aumento di capitale di. Dopo la trattazione dei diritti non esercitati, l'adesione all'aumento di capitale è stata pari al 99,9% consentendo alla Banca di raccogliere complessivamente 399,9 milioni di euro.UBI Banca rende noto che, a seguito della vendita nel corso della prima seduta di Borsa di tutti i rimanenti n. 6.676.180 diritti non esercitati durante il periodo di offerta in opzione, sono state sottoscritte n. 1.144.428 azioni, corrispondenti all'esercizio di 6.675.830 diritti. Tenuto conto anche delle azioni già sottoscritte nel periodo di offerta in opzione, risultano pertanto complessivamente sottoscritte 167.006.652 azioni ordinarie, pari a oltre il 99,99%.Ai sensi del contratto di garanzia, Banca IMI,, in qualità di garanti, sottoscriveranno le rimanenti 60 azioni derivanti dai 350 diritti non esercitati, per un controvalore pari a 143,70 euro,. Lo comunica una nota della banca.