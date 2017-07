USA, occupazione sottotono a giugno

(Teleborsa) -L'incremento è dia giugno, contro le 230 mila unità riviste al ribasso di maggio (253 la stima preliminare), mentre le attese del mercato erano per un +185 mila unità.Il dato è stato annunciato dalla, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro che verrà pubblicato venerdì prossimo 7 luglio.Nel settore dei(+158 mila), i trasporti hanno contribuito con +30 mila unità, quello dei professionisti con +69 mila unità e quello del comparto finanziario con +10 mila unità.Nel settorel'occupazione non cresce, per l'effetto composto dell'aumento nel comparto manifatturiero (+6 mila unità) e del calo nell'edilizia (-2 mila unità) e nelle attività minerarie (-4 mila).A l, le piccole imprese hanno contribuito con 17 mila occupati in più, le imprese di medie dimensioni con 91 mila posti, mentre l'industria di grandi dimensioni ha aggiunto 50 mila posti.