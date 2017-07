Dl banche venete, il 10 luglio data cruciale: al vaglio di Montecitorio e dell'Eurogruppo

(Teleborsa) -. Mancato l'Dopo aver esaminato e votato solo alcuni emendamenti dell'art. 1, la. In quella data, entro le ore 13.00 è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, mentre in Assemblea si svolgerà la discussione generale. Sempre lunedì 10, l'sarà chiamato a discutere del salvataggio delle due venete e di MPS . Le tre istituzioni che hanno gestito l'operazione a livello europeo, la vigilanza della, ile la Commissione UE, saranno chiamate a dare la loro visione del il salvataggio., ci sarà un passaggio in Commissione per esaminare alcune proposte. Il testo successivamente proseguirà il suo iter in Aula.Tutti gli emendamenti non esaminati in Commissione, compresi gli accantonati, sono stati tecnicamente respinti per l'Aula. E' proprio su questo si sono scatenate aspre polemiche. Il M5S è stato il più critico. Sulla decisione di sospendere i lavori senza aver concluso l'esame del provvedimento,deputato pentastellato ha parlato di comportamento "irrispettoso, poco serio e scorretto". Sebbene il decreto sia approdato in Parlamento blindato