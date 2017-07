Piazza Affari in rosso insieme alle borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, vero market mover della settimana. Il dato sul mercato del lavoro di giugno verrà rivelato nel primo pomeriggio prima dell'avvio delle contrattazioni aIntanto, in Europa la produzione industriale di Francia Spagna mostra segni di vigore, mentre in Italia verrà svelato il dato sullevendite al dettaglio del mese di maggio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,142. L'è sostanzialmente stabile su 1.221,5 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 44,93 dollari per barile, con un calo dell'1,30%.poco mosso, che mostra un -0,17%. Giornata fiacca perche avvia la seduta con un calo dello 0,21%. Piccola perdita perche avvia con un -0,27%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,40%. Sulla stessa linea, cede alle vendite ilche retrocede dello 0, 32%.Tra lea grande capitalizzazione, in frazionale rialzoche avanza dello 0,58%, che riflette un moderato aumento dello 0,46%., invece, si registrano suche scivola del 2,29%.che mostra una perdita dell'1,63%.che accusa un calo dell'1,32%., con un netto svantaggio dell'1,25%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,92%),(+2,21%),. In salita(+1,80%) e(+1,38%).suche avvia la seduta con -1,53%.