Pirelli conclude rifinanziamento linee bancarie per 4,2 miliardi di euro

(Teleborsa) -"L'operazione di rifinanziamento - che prevede un loan multicurrency in euro e dollari -, - spiega la nota di Pirelli che annuncia l'operazione - e contribuirà al miglioramento del profilo finanziario di Pirelli".- azionista diretto di Pirelli dopo la sua fusione con Marco Polo International Holding Italy -. I proventi dell'aumento di capitale sono stati utilizzati per rimborsare per uguale ammontare parte del debito di Pirelli e consentiranno di ridurre il rapporto debito netto/EBIDTA a circa 3 volte. Aumento approvato dall'assemblea dei soci dello scorso 19 giugno.L'Assemblea degli Azionisti Pirelli ha deliberato di convertire tutte le azioni speciali in circolazione in un corrispondente numero di azioni ordinarie e di annullare tutte le azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale stante l'assenza di valore nominale delle stesse. I soci, infine,, suddiviso 1.461.509.840 azioni ordinarie prive di valore nominale tutte detenute dall'unico socio Marco Polo International Italy.