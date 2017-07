Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Information Technology

Beni di consumo secondari

Industriale

McDonald's

Nike

Microsoft

Apple

Goldman Sachs

General Electric

Applied Materials

Lam Research

Incyte

Netflix

O'Reilly Automotive

Costco Wholesale

Tractor Supply

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,44% a 21.414,34 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.425,18 punti. Buona la prestazione del(+1,05%), come l'S&P 100 (0,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,25%),(+0,83%) e(+0,75%).Tra i(+2,10%),(+1,42%),(+1,30%) e(+0,99%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,65%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,63%.Altra i, si posizionano(+3,40%),(+2,95%),(+2,85%) e(+2,69%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,10%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.Tentenna, che cede lo 0,85%.