USA: Fed vede economia solida, rischi finanziari moderati

(Teleborsa) - Lae la Banca centrale americana prevede "un", con l'inizio "entro quest'anno della normalizzazione del bilancio", salito a 4.500 miliardi di dollari.E' la fotografia scattata dalla Federal Reserve nel rapporto che la banca guidata daha consegnato al Congresso, in vista della, in calendario la prossima settimana.Secondo la Fed, nella prima metà dell'anno in corso "" e i rischi per la stabilità finanziaria "sono rimasti moderati". Inoltre, sui maggiori mercati finanziari globali "non ci sono segnali di sostanziali problemi di liquidita'" e la performance "è stata positiva durante i recenti periodi di stress".