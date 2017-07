Ancora forte caldo e notti insonni nelle città. Bacini idrici in crisi e danni all'agricoltura

(Teleborsa) -Esauriti gli effetti delle breve pausa rinfrescante conseguente all’ondata violenta di maltempo di fine giugno sul Centronord,sono tornare ad affliggere i cittadini continuando a prosciugare fiumi e laghiLa causa di questa terza ondata di caldo torrido. Il gran caldo non risparmierà nessuno, né il Nord e le regioni centrali tirreniche,, dove la temperatura percepita sarà superiore ai 40 gradi.rendendo difficile il sonno degli abitanti., mentre per il Nord si intravede, ma non è ancor detta l'ultima parola,dalle zone più settentrionali dell'Europa non cambi direzione.Questa ripetuta ondata di caldo, che definire eccezionale non suona affatto come esagerazione,monitora di continuo e con apprensione il livello del Po, sceso fino a 3,23 metri sotto lo zero idrometrico. Ben mezzo metro più in basso rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. provocata dalla preoccupante diminuzione delle precipitazioni, scese addirittura del 25,6% a giugno rispetto allo stesso mese del 2016.Gli agricoltori sono già dovuti ricorrere all'irrigazione di soccorso per salvare le coltivazioni, dagli ortaggi alla frutta, dai cereali al pomodoro, ma anche i vigneti e il fieno per l'alimentazione degli animali per laproduzione di latte per i grandi formaggi tipici".I dati diffusi da Coldiretti rilevano che