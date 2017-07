Borse positive. Bene Piazza Affari con le banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -in scia alla chiusura al rialzo di Tokyo quest'oggi e di Wall Street venerdì scorso. Il focus degli investitori questa settimana resterà sulle banche centrali, con particolare attenzione allaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,141. Lieve calo dell', che scende a 1.205,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 44,3 dollari per barile.Stabile lo, che si mantiene a 176 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,32%.composta, che cresce di un modesto +0,48%. Performance positiva per, +0,29% seguita da, che segna un piccolo aumento dello 0,22%., con ilche sta mettendo a segno un +0,5% grazie soprattutto alla buona performance dei titoli bancari., su di giri(+2,87%) .Nelle costruzioni, fa bene, che avanza di un discreto +1,47%.Tra gli industriali, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,44%.Nel comparto del lusso,ha alzato il prezzo obiettivo suda 59 a 60 euro (+0,39% a 51,45 euro la chiusura del titolo venerdi'), confermando la raccomandazione buy. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,12%.Giornata fiacca per, con un calo dello 0,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,74%),(+1,21%),(+0,96%) e(+0,95%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,59%.