Diasorin lancia un nuovo test molecolare su tecnologia Q-LAMP

DiaSorin

(Teleborsa) -ha lanciato un nuovo test di diagnostica molecolare marcato CE, Iam CBFB-MYH11 (disponibile in tutto il mondo adeccezione degli Stati Uniti)Il nuovo test permette di rilevare in maniera affidabile, semplice e rapida (20 minuti) la traslocazione simultanea dei trascritti di fusione dei geni CBFB-MYH11 del tipo A/D ed E, una delle cause genetiche più comuni della Leucemia Mieloide Acuta.CBFB-MYH11, come AML1-ETO, il cui test è stato lanciato a Luglio 2016, è comunemente associata ad una prognosi favorevole.